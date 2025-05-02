長聖營收 寫最強4月

長聖（6712）昨（2）日公布2025年4月營收6,754萬元，年增20%，創下歷史同期新高；累計今年前四月合併營收2.55億元，年增16.57%。長聖表示，今年第1季CDMO（委託開發暨製造服務）營收亦創下歷史新高，第1季累計營收達1.8億元，年增15.2%，反映台灣市場對高品質細胞治療製劑需求持續升溫。

長聖日前公告2024年度股利配息政策，此次每股擬配發現金股利5.119元與股票股利1元，合計超過6元，除息基準日於04月30日，現金股利預計將於5月22日發放。

長聖表示，公司在免疫細胞技術平台發展已有進展，透過自主開發的Gamma Delta-T (GDT)應用於再生醫療技術，以一位50歲女性乙狀結腸癌（Sigmoid colon cancer）合併腹膜轉移（PM）患者為例，該患者於2022年至2023年期間曾接受12次FOLFOX化療（Leucovorin, 5-FU, Oxaliplatin），但因化療副作用嚴重，無法耐受而停止療程，後續亦未接受任何其他化療或標靶治療。

長聖指出，自2023年9月起，該名患者接受自體GDT細胞治療後，截至目前，已完成四次細胞治療療程，歷時約一年八個月。經標準RECIST影像學評估，患者病況達到疾病穩定（Stable Disease, SD），並同步觀察到腫瘤標記指數（CA19-9與CEA）均降至正常值。

長聖表示，研發團隊所培養的GDT細胞，是以具抗癌能力最強的Vδ2 T細胞亞群為主，GDT細胞在人體血液中的只佔約5%，但具有穩定的殺癌特性，不但能直接破壞腫瘤，還具備啟動免疫系統的能力。

長聖總經理黃文良表示，長聖將持續精進細胞製程技術，擴大免疫細胞技術在不同癌種與病程階段的應用，期望為更多病患帶來安全有效的治療選擇。