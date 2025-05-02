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凡甲第1季 EPS 4.1元 2025年全年業績看升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

連接器廠凡甲（3526）昨（2）日公告今年首季財報，稅後純益2.65億元，季減16.4%、年增46.4%，為同期新高紀錄，單季每股純益（EPS）達4.1元。展望後市，法人預估凡甲今年三大業務電動車、伺服器等皆有雙位數成長，全年業績表現將優於去年水準。

凡甲首季營收9.24億元，季減2.4%、年增57.1%，毛利率52.07%，季增0.52個百分點、年減1.09個百分點，營益率33.31%，季增0.43個百分點、年增2.87個百分點，稅後純益2.65億元。

法人分析，伺服器與筆電急單帶動，凡甲今年首季表現「淡季不淡」，筆電相關需求主要來自美國川普政府關稅政策，品牌商提前對凡甲等零組件廠拉貨所致。

展望後市，法人指出，凡甲今年維持三大業務營收均年增雙位數預期。筆電2024年營收占比13%至15%、年增逾20%，超過產業平均，2025年將受惠Windows 10支援結束的換機需求，電競筆電成長亦有利I／O連接器業務表現。

法人表示，凡甲2024年伺服器營收占比47%至48%、年增30%以上，預估2025年維持雙位數成長，主要拜AI伺服器推升高效能與高功率連接器需求。

2025年受惠中國大陸電動車需求增長，尤其比亞迪出貨量目標500萬台以上，預期將帶動相關營收成長20%以上。

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