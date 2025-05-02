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兆聯實業將於5月下旬上市掛牌 展望2025年營運再寫佳績

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
兆聯實業資深副總周志銘（左起）、總經理曹逸昌、董事長林國清及財務長暨發言人金保華合影。記者李珣瑛／攝影
兆聯實業資深副總周志銘（左起）、總經理曹逸昌、董事長林國清及財務長暨發言人金保華合影。記者李珣瑛／攝影

受惠於近年先進製造及先進封裝大擴產，去年底在手訂單衝上近150億元的高科技產業水資源系統統包工程服務領導廠兆聯實業（6944），將於5月下旬股票上市，並在5月5日辦上市掛牌前業績發表會，主辦承銷券商為富邦證券。展望2025年營運，可望在2024年的歷史新高基礎上，再寫佳績。

兆聯實業成立於2004年，以「成為台灣，甚至全球最好的水處理系統及資源回收公司」為願景，除致力於提供在地化的超純水、廢水回收、廢水處理與資源化的全方面服務方案外，亦持續提升系統設備維修、耗材清洗再生及更換、特用化學品銷售及系統維運等服務項目之營運規模，公司提供客戶一站式服務，透過高品質與高性價比的服務，藉以增加客戶黏著度，促進公司營運穩健成長。目前除持續服務既有高科技業主外，也積極參與國內再生水廠與海水淡化廠等水資源回收業務。公司業務版圖全球布局已具規模，經多年經營，中國大陸與新加坡區域業務已臻穩健，另為積極參與高科技產業全球產能布局的趨勢，於美國建立服務據點並已挹注集團業績，希冀由全球化布局，除就近滿足客戶建廠與服務需求，亦能提升營運規模及競爭力，並藉由區域布局以拓展公司業務範疇。

近年來隨著半導體與先進封裝建廠需求增加，加上水資源相關環保法規日益趨嚴，帶動工業用水系統投入的需求增加。 2024年度公司合併營收規模達103億元較2023年90.1億元，成長14.3%；營業利益19.3億元，較2023年14.2億元，成長35.9%，每股稅後盈餘22.33元，較2023年度同期15.97元，成長39.8%；去年營收及獲利表現雙創歷史新高紀錄。董事會擬配發14元現金股利，配息率為62.7%。

展望2025年，隨著半導體產業穩定發展，以及客戶產能全球布局的需求帶動之下，有望挹注兆聯實業國內外營收及獲利成長之動能。經營團隊亦將持續專注於水資源產業，以最佳性價比的服務，提供客戶最具競爭力解決方案，並持續創造股東權益，以回饋股東的長期支持。

布局 水資源

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