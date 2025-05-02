興櫃公司2024年度整體營收穩定成長 這些產業表現亮眼

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2024年度財務報告公司家數為351家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計351家興櫃公司2024年整體營收總計約5,585億元，較2023年度成長522億元，成長幅度約10.31%，其中，電腦及週邊設備業及半導體業營收分別成長38%及27%，其稅前淨利亦分別成長41%及87%，於各類股族群中表現亮眼。

在每股盈餘(EPS)方面，2024年賺超過一個股本（EPS超過10元）的興櫃公司計有16家；EPS為5元以上未達10元的公司計有31家；2元以上未達5元的公司計有75家；合計122家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司35%；此外，興櫃公司2024年獲利公司家數計228家，占整體興櫃公司65%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站(www.tpex.org.tw&興櫃&興櫃公司資訊&統計報表&上櫃/興櫃公司財務排名&興櫃EPS排名)查詢利用。另可至公開資訊觀測站的「財務資訊/公司營運」項下查閱，或至「單一公司>電子文件下載」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較e點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）及「主題專區>財務及交易資訊重點專區」，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。