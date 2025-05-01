東生華關節炎藥 賣進澳門
東生華（8432）昨（1）日表示，該公司用於治療類風濕性關節炎與骨關節炎的藥品Lonine，已於4月底在澳門上市並完成出貨，拓展海外市場再添一步。
東生華今年3月合併營收9,414.5萬元，年增81.02%，主因市場需求增加及子公司合併營收增加；今年前三月合併營收2.87億元，年增43.21%。公司表示，2024年合併營收、營業利益與EPS皆較前期顯著成長，反映核心事業體質穩健，同時受惠新產品上市與產品組合優化，整體營運動能持續上升。
值得一提的是，用於治療類風濕性關節炎與骨關節炎藥品Lonine已於4月底在澳門上市並完成出貨。
近年東生華亦完成數項重要合作，拓展新科別藥品與檢測產品線，包含取得乾眼症創新噴劑Tyrvaya台灣上市許可，將導入市場。
東生華與韓國檢測公司簽署代理協議，引進新一代癌症檢測產品；並與西班牙製藥企業簽約，獲得骨關節科新品項的台灣獨家銷售權，持續開展自費與專科市場新藥策略布局。
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