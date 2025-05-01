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浩鼎抗癌藥 獲美核准臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

浩鼎（4174）昨（1）日宣布，旗下新藥OBI-902已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准臨床試驗申請（IND），將展開一/二期人體臨床試驗，這項試驗預計招募晚期實體腫瘤患者。

浩鼎視此次通過IND為開發進程重要里程碑，代表此一新世代Trop-2 ADC（抗體藥物複合體），將為未被滿足醫療需求患者提供新的治療希望。

浩鼎執行長王慧君表示，即將開展的OBI-902-001臨床試驗，目的在評估其對晚期實體腫瘤患者的安全性、藥物動力學及初步療效。浩鼎對啟動OBI-902一/二期臨床試驗，並開始為患者治療，令公司非常期待。

浩鼎指出，OBI-902是一款創新的Trop-2 ADC，採用浩鼎自主開發的GlycOBI ADC關鍵技術。OBI-902是以Trop-2為靶向的ADC新藥，攜帶強效的拓撲異構酶抑制劑載荷，以殺死腫瘤細胞，Trop-2在包括乳腺癌、卵巢癌、胃癌等多種實體瘤中均有高度表現，因而被視為癌症治療的理想靶點。

OBI-902採用浩鼎專有的GlycOBI平台開發的新型特定位點醣偶聯ADC，具有良好穩定性和親水性，在多種動物模型中顯示良好安全性，改善藥物動力學特性，及卓越抗腫瘤功效。

浩鼎

延伸閱讀

浩鼎ADC OBI-902獲FDA核准 將啟動Trop-2靶向1/2期臨床

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