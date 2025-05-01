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久禾光董事改選 超額提名

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

興櫃光學鏡頭廠久禾光（6498）今年6月18日召開股東常會，全面改選九董（含三席獨董），公司釋出董事候選人名單，出現七席董事及四獨董，呈現超額提名局面，多出的兩席，分別為一席董事賴錦德（狂點軟體開發執行長）、一席獨董黃科志（狂點軟體開發專案經理），其餘名單與本屆一致。

久禾光表示，主要為持股1%股東提名，提名的兩位董事與該股東有業務相關範疇，至於提名的兩位董事並未有任何持股。

公司提名候選人包括久正光電董事長王世岳、劉紹玲，兩席由久正光電法人代表改為自然人，佰鴻工業法人代表：廖宗仁、廖心蓓、鄭錫勳、張中信、賴錦德。獨董名單為吳紹貴、申元洪、張耿尉、黃科志。

久禾光專攻筆電鏡頭，市占達三成，生產據點在江蘇句容市，台灣主要為研發據點。久禾光為STN LCD面板廠久正光電轉投資鏡頭廠，久正光電集團持股久禾光36.26%，為最大股東，其次為佰鴻工業19.05%。公司預期，今年來自AI PC需求帶動，整體NB市場仍有5%成長，看好全年業績有望雙位數成長。

光學鏡頭 光電 股東

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