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興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

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興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2024年度財務報告之公司家數為348家，均已依規定期限完成公告申報作業。

觀察整體興櫃公司2024年度財務報告表現，有獲利的興櫃公司共計228家，約65%，其中較2023年同期成長的公司計有212家，約占興櫃公司60%。另統計2024年獲利表現，有16家公司賺一個股本以上。獲利王是鴻勁（7769），2024年每股稅後純益（EPS）高達32.95元，鴻勁也是興櫃股王，4月30日均價819.47元。和淞、兆聯實業EPS分別為28.11元、22.33元，分居二、三名。

此外，興櫃公司2024年獲利5元以上未達10元的公司計31家，2元以上未達5元之公司計75家，顯示有許多基本面穩健的興櫃公司值得投資人多加關注。

若以稅後純益來比較，2024年賺最多的是遠壽，稅後純益高達55.2億元，其次是鴻勁，稅後純益52.8億元，和淞稅後純益17.2億元居第三名。統計興櫃公司2024年稅後純益在10億元以上者有10家。

櫃買中心 興櫃

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