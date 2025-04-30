興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王
櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2024年度財務報告之公司家數為348家，均已依規定期限完成公告申報作業。
觀察整體興櫃公司2024年度財務報告表現，有獲利的興櫃公司共計228家，約65%，其中較2023年同期成長的公司計有212家，約占興櫃公司60%。另統計2024年獲利表現，有16家公司賺一個股本以上。獲利王是鴻勁（7769），2024年每股稅後純益（EPS）高達32.95元，鴻勁也是興櫃股王，4月30日均價819.47元。和淞、兆聯實業EPS分別為28.11元、22.33元，分居二、三名。
此外，興櫃公司2024年獲利5元以上未達10元的公司計31家，2元以上未達5元之公司計75家，顯示有許多基本面穩健的興櫃公司值得投資人多加關注。
若以稅後純益來比較，2024年賺最多的是遠壽，稅後純益高達55.2億元，其次是鴻勁，稅後純益52.8億元，和淞稅後純益17.2億元居第三名。統計興櫃公司2024年稅後純益在10億元以上者有10家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言