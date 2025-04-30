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數泓科第1季 EPS 2.93元 寫三紀錄

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）公布第1季合併財報，在訂單穩定增長帶動下，合併營收1.69億元、年增10.5%，毛利率50.8%，年增3.97個百分點，稅後純益0.68億元、年增7.3%，每股純益（EPS）2.93元，營收、毛利率及獲利同創歷史新高。

法人表示，智慧製造與半導體設備應用持續發酵，數泓科除了中國大陸市場因美中關稅大戰影響恐將略為下滑之外，其餘包括美國、歐洲及日本市場，都上看二位數增長，帶動全年營收、獲利有機會續創新高。

展望第2季，美國對等關稅政策撼動全球經濟，數泓科在客戶希望配合90天內對等關稅暫停實施期間加量快速出貨下，第2季營運表現若在匯率維穩下，可望優於去年同期。目前已知，5月出貨可望較去年同期倍增。

美國為數泓科最大的出口市場，出口美國占整體營收比重約55%，歐洲、日本及中國各約占12%至13%左右。數泓科強調，公司出口美國都是採FOB（船上交貨）方式，並不負擔關稅，目前客戶也多同意，將承擔未來可能增加的關稅成本。

值得注意的是，數泓科積極搶進半導體產業，研發半導體用的智慧製造維修手工具，最近已通過國內半導體大廠的測試，雙方主要在「夾片機」項目上進行合作，預期下半年就可以接單出貨，為營運帶來新的成長動能。

數泓科主要產品包括數位扭力板手、數位螺絲起子等數位手工具，承襲工研院「數位手工具研發社群」計畫技術團隊，由台灣11家資深手工具業者共同出資成立。

數泓科銷售模式以ODM設計代工為主，並定位為客戶的研發中心，在產品開發上憑藉著技術優勢，在精準度與網路應用整合方面，創造出10年來尚無競爭對手可以突破的差異性。

數泓科表示，受惠全球智慧製造應用，數泓科數位手工具市場滲透率將持續提升，加上半導體設備應用可望發酵，展望2025年將以穩健動能邁向全新高度，也審慎樂觀看待未來的機器人、AI、車用、輔助醫療等潛在市場需求。

半導體 美國 關稅

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