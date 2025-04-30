穩懋第2季營收季增看增二位數

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（30）日舉行法說會，管理總處總經理陳舜平表示，本季除部份基礎建設相關應用稍微季減，其餘產品出貨都將走揚，帶動產能利用率拉升，單季營收可望季增低二位數百分比（11%至14%），毛利率也將優於首季。

市場關注美國發動對等關稅戰的影響，陳舜平指出，穩懋雖然有許多美系客戶，但絕大多數量產產品不會直接銷美，僅少數前期開發的非量產產品會銷往美國，且數量極少，因此影響有限。

陳舜平認為，對等關稅的真正影響在於終端消費需求，若關稅戰對終端消費需求造成衝擊，仍然會對整體產業造成一定程度影響，穩懋正緊盯終端消費需求是否會因此出現變化。

市場傳出關稅暫緩期間的急單效應，陳舜平指出，今年首季旗下Cellular PA、WiFi PA銷售均同步增溫，但並非是急單效應所造成，而是中國大陸在今年首季祭出智慧手機消費補貼政策所帶動，提振當地市場需求。

穩懋首季合併營收35.76億元，季減4%，年減20%；營業毛利5.98億元，季減21%，年減40%；合併毛利率為16.7%，季減3.7個百分點，年減5.7個百分點；歸屬母公司淨利1,600萬元，每股純益0.04元。

穩懋表示，首季產能利用率與去年第4季相當、約為35%，但因高毛利率產品出貨減少，使得產品組合不佳，毛利率受壓抑。

展望未來，穩懋預估，本季起營運將陸續回溫，並且延續到第3季，主因下半年歐美客戶新機準備期，將開始拉貨相關零組件。此外，WiFi PA的成長態勢也日益顯著，加上光通訊需求動能強勁，穩懋預期，本季合併營收將季增11%到14%，合併毛利率約16%到24%，產能利用率持續攀升。市場預料，穩懋本季產能利用率將會比首季的35%提升許多，推估約落在46%至49%。