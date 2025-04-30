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是方財報／第1季三率三升、毛利率創新高 EPS 3.57元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
是方董事長邵泓嘉（左一）、總經理劉耀元（右三）率領是方經營團隊拚業績，有信心今年營收、獲利可望再創新高。是方電訊／提供
是方董事長邵泓嘉（左一）、總經理劉耀元（右三）率領是方經營團隊拚業績，有信心今年營收、獲利可望再創新高。是方電訊／提供

不受關稅戰陰霾影響，是方（6561）公布第1季季報，三率三升，毛利率創歷史新高，每股稅後純益3.57元，創歷史同期新高，是方表示，新IDC機房持續熱銷，銷售超過七成，雖國際市場有雜音，但國內市場目前並不存在AI智能資料中心供給過剩的疑慮。

是方第1季營收9.53億元，年增11.4%，毛利率54.7%，較去年同期49.42%成長，稅後純益2.79億元，年增15.3%。是方第1季來自IDC機房服務營收年增42.8%，貢獻營收比重約42.9%，雲端應用年增15.67%，占營收約16.7%，數據網路服務年增2.7%。

全球經濟籠罩在關稅戰陰影下，但是方受惠於產品線組合優化，毛利率首度突破五成達到54.7%，營業利益率及稅後純益率也分別達到38.8%與29.3%，均較去年同期呈現顯著增長，締造「三率三升」成績。

是方電訊董事長邵泓嘉指出，儘管關稅對全球企業帶來營運成本增加及供應鏈調整等不確定因素，是方以經營智能資料中心、數據網路服務及雲端應用服務為主，未受到此波關稅戰的直接衝擊，未來密切觀察，不敢掉以輕心，但目前未對公司營運成本造成影響。

針對市場對於AI發展可能引發資料中心供過於求的疑慮，是方總經理劉耀元分析，國際雲端服務巨頭如微軟、Google、Amazon及Meta在海外擴大投資的IDC中心，規模動輒上千億美元資金，或許引發全球面臨資料中心擴建速度過快的疑慮，但台灣主要的IDC營運業商短期內並無大規模擴建計畫，因此國內市場目前並不存在AI智能資料中心供給過剩的疑慮。

劉耀元認為，隨著DeepSeek的出現帶動AI應用服務的蓬勃發展，同步推升國內各行各業對於AI智能資料中心的需求，需要具高承載、水冷及高散熱能力的智能資料中心來提供服務，且台灣AI伺服器可於本地供應鏈生產，具有不受出口關稅成本影響的優勢，因此在台灣投資AI算力中心提供跨國區域性服務，更具市場競爭力，而是方的聯雲智能資料中心更是符合AI高規格資料中心需求的最佳選擇。

是方預期，第2季營收與獲利會優於第1季，樂觀看待未來營運，營收與獲利可望再創新高。

AI

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