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「你吃的魚油有幾趴？」 大研生醫申請股票上市了

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

「你吃的魚油有幾趴？」陳美鳳代言的超洗腦魚油廣告詞，讓不少大人小孩朗朗上口。大研生醫（7780）旗下有多款產品由「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳代言，甚至也有奧運金牌得主王齊麟、李洋代言的產業，隨著業績成長，大研30日送件申請股票上市，為今年度第七家國內公司(不含創新板)申請股票上市。

根據大研生醫國際(股)公司公開說明書顯示，公司負責人為張家銘，實收資本額約6億元，主要產品為保健食品之研發及銷售，2024年稅前淨利為1億3,960萬元，每股稅後盈餘2.43元。

大研生醫3月營收1.34億元，年增逾203%，累計第1季營收3.34億元，年增38.94%、創同期歷史新高，營收表現亮眼，展現強勁成長動能。

美國總統川普祭出對等關稅，一度引爆台股重挫，大研生醫股價相對抗跌。大研生醫董事長張家銘表示，已啟動國際化業務，布局日本、美國、澳洲市場銷售，並與美國、日本當地具規模的OEM廠穩定合作生產產品，不擔心海外低價保健品來台搶市，目前評估對公司的影響有限。未來也持續深化專利技術研發與品牌價值，結合國際視野與在地化經營，以「全球保健市場領導品牌」的目標邁進。

營收 美國

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