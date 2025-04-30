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第11屆公司治理評鑑結果出爐 上櫃大塚獲最佳進步獎

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為持續提升我國公司治理水平，櫃買中心（Taipei Exchange）與臺灣證券交易所持續辦理公司治理評鑑，第11屆評鑑結果已於4月30日出爐，本次有976家上市公司及778家上櫃公司，共計1,754家公司接受評鑑。

本屆排名與第十屆相較，前5%之區間中有八家上櫃公司是新進榜，其中精剛（1584）、信驊、長科*及宏捷科四家公司是受評以來首次進榜前5%，另外穩懋、新鼎、世界、中光電、中美晶、元大期、頎邦及崑鼎等八家已連續11屆排名均位於前5%；自第十屆起為鼓勵表現較佳的小型公司，新增進步獎獎項，本屆上櫃公司進步級距最多者為大塚，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑愈趨重視，並競相致力精進公司治理。

櫃買中心說明，透過主管機關發布各階段公司治理藍圖與各單位持續不斷努力下，已逐步引導企業建立相關制度，近年上櫃公司在2月底前公布年度財務報告、揭露英文年度財務報告、設置至少一名女性董事及編製永續報告書等項目，達成家數皆逐年成長，顯示公司治理評鑑制度對引導企業精進各項公司治理措施功不可沒；為協助公司持續加強ESG資訊揭露及永續轉型，公司治理評鑑指標將持續參考國內外公司治理及永續發展趨勢及各界回饋意見進行修正，循序漸進於2026年轉型為 ESG 評鑑。

櫃買中心與證交所將於6月共同舉辦頒獎典禮，公開表揚排名前5%之上市及上櫃公司（上市、上櫃家數分別為49家及39家）、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之公司（上市、上櫃公司家數分別為11家及五家）、「市值未達50億元」類別排名前1%之公司（上市、上櫃公司家數分別為五家及三家）及本屆進步最多級距的公司（上市、上櫃公司家數各為一家），鼓勵公司為提升我國資本市場公司治理水準共同努力，並且善盡企業社會責任，進而強化我國企業的競爭力。

第11屆公司治理評鑑結果公布於證券暨期貨市場發展基金會網站「公司治理評鑑專區」（https://webline.sfi.org.tw/CGE/），投資人亦可至櫃買中心上櫃公司入口網（https://portal.tpex.org.tw/inquiry/home），「公司治理文化」點選「公司治理評鑑」項下之「歷屆公司治理評鑑結果」瀏覽觀看及公司治理中心網頁（http://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh）查詢。

櫃買中心

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