精測HPC及車載雙引擎驅動 本季業績續戰同期新猷

精測（6510）首季繳出歷年首季最佳獲利成績，總經理黃水可今 (30) 日主持法說會表示， 高效能運算（HPC） 及車載IC所須的先進高速測試載板需求增溫，本季可望繼續挑戰歷年同期新猷。

舉行法說會，總經理黃水可今年第一季財報成果及本季度營運市況。2025年新一波的邊緣AI商機扮演半導體測試介面成長推手，帶動本公司交出歷年最旺第一季之佳績。

黃水可表示，今年首季，公司受惠人工智慧（AI）應用終端由AI伺服器、AI手機進一步發展至邊緣AI，來自美系客戶相關之先進高速測試載板訂單暢旺，季度營收及獲利同步改寫歷史同期新高 ; 惟探針卡業績占總營收比重下滑至 2成以下。依據 TechInsights 今年3月的最新統計預估，今年 MEMS 探針卡的市場規模由24.3億下修至 21.4 億美元，年成長由 23.3% 調整為18.8%。

美國對等關稅新政等地緣政治的不確定性對未來全球消費力影響加劇，產業鏈景氣由明轉暗，黃水可表示，精測為因應產業的不確定性提高，正擴大各類產品的先瞻技術布局，藉由 AI 營運管理系統持續優化精進探針卡以及 IC 測試載板等先進製程技術，今年上半年先進高速測試載板成功獲 HPC 及 車載新訂單，以此新商機填補探針卡產品需求變化，將可穩住營運維持成長走勢。

展望未來，黃水可強調精測先進IC 測試載板受惠於HPC 及 車載新訂單挹注，加計次世代高階智慧型手機晶片之探針卡訂單回籠，今年第2季仍可維持營收、獲利雙成長趨勢，並再次挑戰歷史同期新高。