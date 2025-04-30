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精測財報／估今年第2季營收獲利挑戰同期高 關稅不確定性加劇

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

精測30日召開營運說明會，由總經理黃水可說明今年第1季財報成果及本季度營運市況。公司預期，先進IC測試載板受惠於HPC及車載新訂單挹注，加計次世代高階智慧型手機晶片之探針卡訂單回籠，公司今年第2季仍可維持營收、獲利雙成長趨勢，並再次挑戰歷史同期新高紀錄。不過關稅不確定性加劇。

精測提到，2025年新一波的邊緣AI商機扮演半導體測試介面成長推手，帶動公司交出歷年最旺第1季之佳績，隨著HPC及車載IC所須的先進高速測試載板需求增溫，本季可望繼續挑戰歷年同期新猷。

2025年首季，精測提到，公司受惠人工智慧（AI）應用終端由AI伺服器、AI手機進一步發展至邊緣AI，來自美系客戶相關之先進高速測試載板訂單暢旺，季度營收及獲利同步改寫歷史同期新高 ; 惟探針卡業績占總營收比重下滑至2成以下。依據TechInsights最新（2025年3月）統計預估，今年MEMS探針卡的市場規模由24.3億下修至21.4 億美元，年成長由23.3%調整為18.8%。

精測提到，美國對等關稅新政等地緣政治的不確定性對未來全球消費力影響加劇，產業鏈景氣由明轉暗，中華精測為因應產業的不確定性提高，正擴大各類產品的先瞻技術布局，藉由AI營運管理系統持續優化精進探針卡以及IC 測試載板等先進製程技術，今年上半年先進高速測試載板成功獲HPC及車載新訂單，以此新商機填補探針卡產品需求變化，將可穩住營運維持成長走勢。

AI 中華精測 營收

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