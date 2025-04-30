餐飲股築間上櫃首日嚐蜜月行情 早盤漲逾20%
連鎖餐飲集團築間今天以每股45元掛牌上櫃，並以49.85元開出紅盤，漲幅10.78%，早盤股價攻上55.3元，漲幅逾20%，大啖蜜月行情。
築間成立於2020年，旗下涵蓋台式、中式、日韓燒肉等多元餐飲類別，目前擁有13個品牌，全台總店數近200家，並於2024年正式跨足海外市場。
築間表示，在推動餐飲品牌多元化發展的同時，積極推動街邊店及百貨商場門店布局，拓展目前10個品牌聚落的規模，發揮「聚集經濟」效益，看好鍋物與燒肉的商機潛力，2025年以2大餐飲類別為經營主軸，加深市場滲透，隨著價格帶與據點布局更加完整，預期下半年業績有望優於上半年。
海外布局部分，築間於2024年成功插旗香港，並以「築間燒肉」進軍日本，未來視業績穩定情況，不排除擴大海外展店布局。
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