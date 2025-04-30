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築間上櫃爆香 股價漲近兩成

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

築間（7723）30日以承銷價45元上櫃掛牌，股價開高走高，漲幅達18%以上，並向20%推進。

築間主要以自有品牌經營連鎖餐飲門店，2023年EPS 8.6元、2024年EPS 4.05元。隨著13個品牌據點布局更加完整，預期2025年下半年業績有望優於上半年，全年營收獲利有望再創高。

築間持續推動多角化經營，透過直營與加盟雙軌展店模式擴大市場規模，提升市占率與營運動能，旗下共13個餐飲品牌，概括鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式料理及吃到飽等餐飲類別，市場版圖泛及台港日，全球總店數將近200家。多元的拓展帶來穩定的業績收入，並持續優化服務質量，累積消費者的好感與品牌忠誠度，強化集團目前約236萬會員人數的經營管理，維持八成的高顧客回流率，穩定公司業績表現。

築間表示，有別於前幾年衝刺品牌擴張與店面拓展的速度，今年將重心聚焦於火鍋及燒肉等餐飲類別的發展；目前集團旗下燒肉品牌七個，鍋物品牌四個。

EPS 餐飲

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