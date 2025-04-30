火鍋股來了！築間掛牌首日股價勁揚20% 蜜月行情犀利

火鍋連鎖集團築間（7723）30日正式以每股45元掛牌，蜜月行情氣勢如虹，早盤股價一度衝高至53.8元，大漲20%。市場看好，隨著品牌知名度高漲、門市規模持續擴大，築間成為近年餐飲市場中最受矚目的新秀之一。

築間目前旗下擁有13個餐飲品牌，其中火鍋品牌達四個，尤以「築間幸福鍋物」規模最大，迄今全台已有129家門市，單一品牌營收占比超過七成，顯示其在火鍋市場的主導地位。該品牌主打平價、高CP值及穩定品質，深受年輕族群與家庭客層青睞。

火鍋一直是台灣人餐飲消費的重要選擇。根據產業統計，台灣火鍋市場規模已達400億元，約占連鎖餐飲總市場的四成以上，且在過去七年成長幅度高達七成，展現強勁的消費動能。築間以火鍋為核心業務，近年再將戰線擴大至燒肉，正好搭上這波成長浪潮，營運表現穩健向上。

法人分析指出，築間透過品牌複製能力強、供應鏈整合完整、展店模式彈性高的優勢，在競爭激烈的餐飲市場中快速擴張，後續隨著品牌多角化與營運規模放大，將有望進一步提升市占率與毛利表現。

築間在推動餐飲品牌的多元化發展的同時，積極推動街邊店及百貨商場的門店布局，拓展目前10個品牌聚落的規模，發揮「聚集經濟」的最大效益。並持續進行品牌布局調整，鎖定主力消費客群，聚焦在中、高價位消費市場的發展，優化營收結構及提升獲利能力。

築間看好鍋物與燒肉的商機潛力，2025年以兩大餐飲類別為主要經營主軸，加深市場滲透；為完善客單價區間布局，4月初已推出中平價的鍋物新品牌「芡芳石頭火鍋」，預計於上半年開出10家新店面。隨著價格帶與據點布局更加完整，預期下半年業績有望優於上半年。