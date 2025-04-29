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友輝第1季每股賺2.29元 彩晶-0.26元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友輝（4933）董事會昨（29）日通過第1季財報合併營收7.45億元，季減15.7%，年增21.9%。毛利率35.95%，季增5.49個百分點、年增7.91個百分點；稅後純益1.87億元，季增22.6%，年增17.9%；每股純益2.29元，獲利創單季歷史新高。

友輝去年稅後純益5.76億元，年增69.5%，每股純益7.07元。董事會擬配發6元現金股利，配息率84.8%。友輝將於6月10日召開股東常會。

彩晶首季淨損7.3億元，連續11季虧損，惟虧損較前一季大幅收斂，每股淨損0.26元。

彩晶表示，首季總出貨量年減11.73%、降至約304萬片19吋約當量，整體產品平均售價（ASP）約29美元，中小尺寸出貨7,239萬片，大尺寸面板出貨量為62萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量為1萬台。

彩晶 貨量

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