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晟德揪伴拓展日本市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

晟德（4123）昨（29）日宣布，轉投資的抗體藥物複合體（ADC）CDMO（委託開發暨製造服務）廠建誼生技已與日本CMIC集團子公司CMIC Bio Co., Ltd.,簽署合作備忘錄（MOU），結合建誼在ADC藥物開發與製造的技術優勢，以及CMIC在日本市場的廣泛影響力，攜手拓展日本ADC市場。

建誼生技總經理洪淑美表示，本次合作將進一步強化建誼在亞洲ADC藥物CDMO市場的技術領先地位，並加速建誼的全球市場拓展計畫。未來，雙方將持續深化合作，推動日本ADC領域之市場拓展，協助全球生技製藥企業加速新藥開發，為未來醫療發展帶來突破性進展。

晟德指出，建誼生技專注於高技術門檻的小分子藥物開發，涵蓋ADC、PDC（胜肽藥物偶聯）、XDC（擴展型藥物偶聯）等領域，並積極強化其Linker-Payload（連結子-藥物載體）技術平台，提供完整的ADC藥物開發解決方案。

建誼生技近期已完成台南高活性藥物（HPAPI）產線及ADC的原料藥GMP廠建置及啟用，對接國際標準，以滿足全球ADC產業的需求。透過本次合作，CMIC將憑藉其在日本市場的領先地位，優先向建誼轉介ADC及AOC（核酸偶聯藥物）相關客戶，進一步鞏固建誼在亞洲市場的影響力。

晟德強調，本次MOU簽署標誌著建誼與CMIC正式展開ADC及XDC領域的戰略合作，進一步提升亞洲市場的ADC產業競爭力。

日本 晟德 生技

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