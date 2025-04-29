快訊

再批鮑爾！川普：我比他更懂利率 「聯準會那個人」做的不太好　

綠撇賴清德主導大罷免 藍批「說溜嘴」

築間30日上櫃 承銷價45元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團（7723）將於今（30）日以承銷價45元上櫃掛牌，隨著13個品牌據點布局更加完整，預期下半年業績有望優於上半年，全年營收獲利有望再創高。

築間持續推動多角化經營，透過直營與加盟雙軌展店模式擴大市場規模，提升市占率與營運動能，旗下涵蓋台灣、中式、日韓燒肉等多元餐飲類別，目前擁有13個品牌，全台總店數近200家，並於2024年正式跨足海外市場。

自2023年下半年起，築間陸續推出各色餐飲品牌，如燒肉料理「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」、「朴庶韓國烤肉」，餐酒文化「紫木槿韓餐酒館」、「築間燒肉本命」，及中式的麻辣火鍋、酸菜魚…等多元類別的新品牌，進一步豐富旗下品牌陣容，加速全台據點拓展。

 築間在推動餐飲品牌的多元化發展的同時，積極推動街邊店及百貨商場的門店布局，拓展目前十個品牌聚落的規模，發揮「聚集經濟」的最大效益。

烤肉 餐飲

延伸閱讀

沒吃的我不付！「精算師」同事吃火鍋按食材算帳 網理解女生食量小：以後不揪她

築間公開申購 中籤率1.1%

築間競價拍賣完成 公開申購價45元

砸10年積蓄買下法拉利…1小時後燒毀！日音樂人崩潰吃燒肉：這比較香

相關新聞

精測首季每股純益6.75元 創歷年同期新高

晶圓檢測解決方案廠精測（6510）今 （29）日舉行董事會通過 2025 年第1季財報 ，今年首季淡季不淡，單季營收11...

精測第1季每股賺6.75元

精測（6510）昨（29）日公告首季財報，單季合併淨利歸屬母公司業主達2.21億元 ，季減31% 、但年成長1,480%...

盛群安防、醫療出貨旺

微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（29）日召開法說會，公司預期，本季業績應可優於首季，以安防、健康醫療應用等產品線...

安碁資訊第1季EPS 1.87元 業績拚高

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）昨（29）日公布今年首季財報，單季稅後純益5,617萬元，季減13.85%、...

璟德第1季 EPS 1.46元 正基0.97元

無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）、無線通訊模組品牌正基、電子陶瓷元件模組廠詠業昨（29）日公布今年第1季財報；...

凱衛3月 EPS -0.26元

資訊服務商凱衛（5201）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（29）日應主管機關要求公告最新自結數，3月自結稅前虧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。