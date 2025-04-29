築間30日上櫃 承銷價45元

台灣連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團（7723）將於今（30）日以承銷價45元上櫃掛牌，隨著13個品牌據點布局更加完整，預期下半年業績有望優於上半年，全年營收獲利有望再創高。

築間持續推動多角化經營，透過直營與加盟雙軌展店模式擴大市場規模，提升市占率與營運動能，旗下涵蓋台灣、中式、日韓燒肉等多元餐飲類別，目前擁有13個品牌，全台總店數近200家，並於2024年正式跨足海外市場。

自2023年下半年起，築間陸續推出各色餐飲品牌，如燒肉料理「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」、「朴庶韓國烤肉」，餐酒文化「紫木槿韓餐酒館」、「築間燒肉本命」，及中式的麻辣火鍋、酸菜魚…等多元類別的新品牌，進一步豐富旗下品牌陣容，加速全台據點拓展。

築間在推動餐飲品牌的多元化發展的同時，積極推動街邊店及百貨商場的門店布局，拓展目前十個品牌聚落的規模，發揮「聚集經濟」的最大效益。