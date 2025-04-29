精測第1季每股賺6.75元

精測（6510）昨（29）日公告首季財報，單季合併淨利歸屬母公司業主達2.21億元 ，季減31% 、但年成長1,480%；首季獲利為同期新高，單季每股純益（EPS）6.75元。另外為因應美國對等關稅衝擊，放緩擴建桃園三廠計畫。

精測昨提到，2025年第1季營收11.52億元，季減11%、年增71%。單季毛利率53.8% ，較前一季減少1.9個百分點、較前一年度同期增加2.9個百分點。

精測將於今日召開線上營運報告說明會，將由總經理黃水可主持說明營運成果及未來展望。

精測表示，2025年首季半導體業迎來AI應用帶動之市場榮景，公司受惠美系HPC訂單需求暢旺帶動業績，首季淡季不淡，營收、獲利交出歷年同期新高佳績，毛利率雖較前一季下滑，仍維持長期毛利率目標區間 ; 與此同時，為提供智慧手機次世代晶片（AP）測試之用，新推出導板散熱技術之新型探針卡，為後續業績奠定基石。