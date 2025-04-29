盛群安防、醫療出貨旺

微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（29）日召開法說會，公司預期，本季業績應可優於首季，以安防、健康醫療應用等產品線拉貨動能較強。

盛群日前已先公布首季財報，單季歸屬母公司業主淨利為9,048.9萬元，季增幅度高達33.97倍，優於去年同期虧損，每股純益為0.4元；首季平均銷貨天數為226天，較去年同期超過500天與前一季的330天明顯縮短。

針對本季成長動能，盛群提到，北美市場安防應用是剛需；健康醫療應用方面，血糖儀相關出貨量較大，從去年底開始大幅增加，主要是一線大廠主力轉進連續血糖偵測（CGM）領域，陸企則接收傳統血糖機（BGM）市場，而盛群在後者市占率高。另外是體脂計應用，今年至今相關接單數量也已超過去年全年。

關於關稅議題，盛群指出，該公司MCU很少直接出貨到美國，由於現在相關問題還不明朗，大部分客戶都還在觀望，採取「一動不如一靜」的態度去應對，等情勢較為明朗，才可能有較明確的因應方式。

同時，也有部分客戶為了搶在關稅寬限期90天內拚命拉貨，因此，目前看來本季業績可望優於首季，但下半年則仍未知，需視關稅議題的結果而定。

另外，盛群強調，該公司產品毛利率隨著庫存去化，有機會慢慢朝向四成目標接近，而今年費用經過去年精簡後，應當也可以控制在較低水準。

對於AI伺服器散熱應用相關MCU認證進度，盛群表示，客戶近期會小量試產，量產時間可能在下半年。