精測財報／首季每股稅後純益6.75元 關稅衝擊放緩擴桃園三廠

精測（6510）29日董事會通過 2025 年第1季營運成果報告 ; 該季度營收、獲利同步改寫同期歷史新高，今年首季淡季不淡，單季營收年增 71 %，達 11.52 億元，單季稅後每股純益6.75 元。

精測董事會通過財務報告，2025年第1季延續前一季度超高速運算 (HPC) 測試板訂單熱度，單季合併營收 11.52 億元，較前一季下滑 11 % 、較前一年度同期成長 71 % ; 單季毛利率 53.8 % ，較前一季減少 1.9 個百分點、較前一年度同期增加 2.9 個百分點 ; 單季合併淨利歸屬於母公司業主達 2.21億元 ，較前一季下滑31 % 、較前一年度同期成長 1480 % ; 單季每股稅後盈餘 6.75 元。以上皆為TIFRS合併財務報表數字。

2025 年首季半導體產業迎來 AI 應用帶動之市場榮景，精測提到，公司受惠於美系 HPC 訂單需求暢旺帶動業績，首季淡季不淡，營收、獲利交出歷年來同期新高佳績，毛利率雖較前一季下滑，仍維持於長期毛利率目標區間 ; 與此同時，為提供給智慧型手機次世代晶片 (AP) 測試之用，新推出導板散熱技術之新型探針卡，為後續業績奠定基石。

進入 2025 年第2季，精測提到，公司來自 HPC 之 IC 測試板需求持穩，惟全球經濟迎來美國對等關稅新政挑戰，為因應此新局勢的不可確定性，本公司今年上半年放緩桃園三廠擴建計劃，依循「現金為王」謹慎原則，所備資金以股東股利、研發 AI 先進封測之探針卡，以及市場拓展所須等相關營運資金為主。

精測提到，公司將於30日下午召開線上營運報告說明會，屆時將由黃水可總經理主持說明營運成果及未來展望。更多訊息洽企業官網 https://www.chpt.com 及公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1。