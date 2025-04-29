安碁資訊財報／今年首季稅後淨利年增26% EPS達1.87元

資安服務廠商安碁資訊（6690）29日董事會通過今年第1季合併財報，受惠於法規要求趨嚴及網路威脅遽增，資安防護服務需求持續攀升，繳出亮眼成績單，第1季稅後淨利年增26%；每股純益（EPS）達1.87元。

安碁資訊第1季合併營收516,328千元，年增14%；營業毛利214,289千元，年增17%；營業淨利66,740千元，年增18%；稅後淨利56,165千元，年增26%；每股盈餘1.87元。主要營收動能來自原有簽約專案外，新增營運不中斷服務、SOC資安監控服務簽署新約；因應駭客攻擊，驅動端點防護監控服務、BAS入侵及攻擊模擬演練服需求持續攀升。

安碁資訊總經理吳乙南表示：隨著《資通安全管理法》逐步落實，以及零信任架構（Zero Trust）、供應鏈風險管理與生成式AI資安風險等新趨勢，企業對專業資安服務的依賴日益加深。安碁資訊積極擴充服務能量，從端點防護、滲透測試、SOC監控到雲端安全服務，提供多層次整合服務，深獲政府、金融產業客戶信任。在AI技術帶來資安威脅與挑戰之際，安碁資訊透過經營實力與策略布局，展現高度韌性與成長動能，營收與獲利已連續六年同期維持雙位數成長，再次展現在台灣資安市場的領導地位。

安碁資訊多年來致力「創新技術」與「專業人才」雙軌策略，持續投入資安技術跨場域應用與資安技術人才的培育，透過專業的服務團隊，取得客戶近九成的續約率，成功實現規模化經濟效應。專業技術服務涵蓋事前的資安檢測，事中的即時監控與應變演練，以及事後的數位鑑識與災難後備援啟動與演練機制等服務，全面協助客戶強化數位資安韌性，藉此專業資安服務持續拓展市場版圖，奠定穩健獲利基礎。

展望未來，安碁資訊將持續強化AI與GPT新技術在監控效能與自動化流程的應用與雲端資安服務的布局，結合子公司宏碁雲架構在雲端技術的優勢與安碁學苑在資安人才培育的專長，為企業提供資安技術與資安人才的一站式服務，透過專業整合的資安服務，協助國內跨域及跨國客戶提升數位防禦與營運效率。目前服務客戶遍及亞洲、東南亞與歐洲地區，服務橫跨政府、金融、製造業與科技產業，整體營收動能可望持續成長。