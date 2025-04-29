櫃買市場業績發表會 5月13日起隆重登場

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2025年第1季及興櫃公司2024年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃、興櫃公司最新財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次的櫃買市場業績發表會，分別為5月13日、19日、21日、22日、26日及27日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，該系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為樂饗生活、興櫃新星、智慧物聯網、ESG智慧城市、科技與醫療及電子科技，與會公司包含新麥（1580）、德麥（1264）、全家餐飲（7708）、新特（7815）、立盈（7820）、精誠金融（7819）、普萊德（6263）、振曜（6143）、神準（3558）、崇友（4506）、衛司特（6894）、艾訊（3088）、力領科技（6996）、大學光（3218）、朋億*（6613）、信昌電（6173）、晶焱（6411）、崇越電（3388）等，共邀請18家上櫃及興櫃公司參與。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃、興櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw）。

此外，櫃買中心為服務未能親自到場的投資人，該系列各場次均提供現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔亦將於會後上傳至本中心網站（櫃買中心首頁>櫃買影音）供投資人瀏覽。