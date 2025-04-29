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中光電：電視、顯示器產品 第2季出貨季增逾5成

中央社／ 台北29日電

背光模組廠中強光電總經理林惠姿今天表示，隨著新機種量產，第2季電視背光產品出貨量將較第1季大增逾50%；受惠於越南廠產能提升，液晶顯示器（Monitor）應用產品出貨量可望季增60%至70%。

中強光電今天舉行線上法人說明會，林惠姿指出，雖然電視、液晶顯示器應用產品第2季出貨可望大增，但筆記型電腦應用產品受潛在關稅政策變動，由中國出貨關稅成本上升的影響，第1季提前拉貨，預估第2季出貨量將季減約10%。

林惠姿說明，隨著電視、資訊電子應用產品逐步放量，有機發光二極體（OLED）筆電與平板電腦應用產品，及設計代工（ODM）車載機種出貨量，將隨市場成長逐步增加，預期今年包括電視、液晶顯示器背光模組在內節能產品，整體出貨量將維持年增1至2成；但對等關稅對下半年營運仍有不確定風險，將持續關注國際市場變化，靈活調整生產與出貨策略。

在無人機業務部分，中光電表示，第1批軍方標案去年已出貨，並在今年第1季認列收入；第2批在第1季出貨，並已完成驗測及接裝訓練，目前也已認列營收；第3批最近出貨，依標案進度進行。無人機標案預計分8批交貨，今年將陸續出貨。

中光電受到淡季效應與工作天數減少影響，統計第1季合併營收新台幣84.74億元，較去年第4季減少14%，較去年同期減少7%；第1季歸屬母公司股東淨利0.19億元，較第4季減少90%，較去年同期減少87%，基本每股盈餘0.05元。

中光電 貨量

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