築間30日以45元掛牌上櫃 啟動燒肉、火鍋雙引擎

築間（7723）將於30日以承銷價45元上櫃掛牌，正式成為台股資本市場的一員。築間成立於2020年，旗下涵蓋台灣、中式、日韓燒肉等多元餐飲類別，目前擁有13個品牌，全台總店數近200家，並於2024年正式跨足海外市場。

築間持續推動多角化經營，透過直營與加盟雙軌展店模式擴大市場規模，提升市占率與營運動能。自2023年下半年起，築間陸續推出各色餐飲品牌，如燒肉料理「繪馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」、「朴庶韓國烤肉」，餐酒文化「紫木槿韓餐酒館」、「築間燒肉本命」，及中式的麻辣火鍋、酸菜魚等多元類別的新品牌，進一步豐富旗下品牌矩陣，加速全台據點拓展。

築間在推動餐飲品牌的多元化發展的同時，積極推動街邊店及百貨商場的門店布局，拓展目前10個品牌聚落的規模，發揮「聚集經濟」的最大效益。並持續進行品牌布局調整，鎖定主力消費客群，聚焦在中、高價位消費市場的發展，優化營收結構及提升獲利能力。

築間看好鍋物與燒肉的商機潛力，2025年以兩大餐飲類別為主要經營主軸，加深市場滲透；為完善客單價區間布局，4月初已推出中平價的鍋物新品牌「芡芳石頭火鍋」，預計於上半年開出10家新店面。隨著價格帶與據點布局更加完整，預期下半年業績有望優於上半年。

海外布局部分，築間於2024年以「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間酸菜魚」等品牌成功插旗香港，並以「築間燒肉ちくま焼肉」進軍日本。隨著海外門市單月業績逐月回升，未來將持續優化菜單與服務品質，強化品牌形象，未來視業績穩定情況，不排除擴大海外展店布局。

展望未來，築間將持續深耕台灣餐飲市場，積極擴大品牌聚落，提升資源整合與成本控管效益，致力於提升整體獲利能力。並藉由多角化經營與展店計畫推進，為集團長期發展注入持續動能。