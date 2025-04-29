中光電法說會／關稅影響下 節能產品出貨量今年仍估成長一至二成

中光電（5371）總經理林惠姿29日表示，隨著TV及IT應用產品逐步放量，預期2025年節能產品整體出貨量將維持成長一到二成的預期，但對等關稅對下半年營運仍有不確定風險與影響。她並保守預估，影像產品整體出貨量將與去年持平。並透過提升高階投影產品出貨占比，車載及AR物流應用產品將陸續出貨，強化產品價值與市場競爭力。

中光電今天召開線上法人說明會，公布今年第1季財務報表。總計第1季合併營業收入淨額84.74億元，受到淡季效應與工作天數減少影響，較去年第4季減少14%，相較去年同期則減少7%。第1季合併毛利率為17.5%，受到匯率影響，較前一季之19%減少1.5%，相較去年同期的17.6%則減少0.1個百分點。合併營業淨損為2.17億元，較第4季及去年同期分別減少416%及666%。合併稅後淨利為0.19億元，較第4季減少92%，相較去年同期則大幅成長230%。歸屬母公司股東淨利為0.19億元，較第4季1.93億元減少90%，較去年同期1.43億元則減少87%。今年第1季基本每股盈餘為0.05元。

節能產品第1季合併營收約38.99億元，受到傳統淡季影響，較前一季減少21%，相較去年同期則減少7%；第1季出貨量約702萬片/台，季減3%，年減7%。針對今年第2季營運，林惠姿總經理表示，隨著新機種量產，預期第2季 TV出貨量將較前一季大幅成長超過50%。同時，受惠於越南廠區產能穩定提升，Monitor機種出貨量亦可望較第1季增加60%至70%。然而，NB機種受到潛在關稅政策變動及中國出貨關稅成本上升的影響，預估第2季出貨量將季減約10%。因此，預期節能產品第2季整體出貨量將較第1季微幅成長。

展望未來營運發展，林惠姿指出，隨著TV及IT應用產品逐步放量，同時，OLED NB/Tablet機種及ODM車載機種出貨量亦將隨市場成長趨勢逐步增加，預期2025年節能產品整體出貨量將維持成長一到二成之預期，但對等關稅對下半年營運仍有不確定風險與影響，中光電將持續關注國際市場變化，靈活調整生產與出貨策略，以維持整體營運動能與市場競爭力。

由於主流及消費性機種需求低迷，影像產品第1季合併營收約24.36億元，出貨量則約16.1萬多台，分別較第4季減少6%，相較去年同期則分別減少27%及28%。針對今年第2季營運展望，林惠姿表示，全球投影機市場需求仍呈現保守趨勢，整體經濟及市場環境尚未出現明顯改善跡象。

受對等關稅影響，部分客戶已暫停中國廠區對美國市場出貨，改由台灣廠區承接部分急單。儘管外部環境充滿挑戰，受惠於商業用途及大型場館需求回溫，影像產品第2季預估出貨量將較第1季成長逾一成。

面對未來營運發展，需審慎因應多項不確定因素，包括地緣政治衝突、通膨壓力、美國關稅政策、匯率波動，以及各區域GDP成長預期偏保守等變數。展望2025年全年，林惠姿保守預估影像產品整體出貨量將與去年持平。然而，在產品組合優化下，高階投影產品出貨占比可望持續提升，車載及AR物流應用產品也將陸續出貨，將帶動整體產品價值與市場競爭力同步強化。