大宇資 入股揚智
遊戲研發商大宇資（6111）昨（28）日宣布，擬透過子公司宇全智聯參與IC設計廠揚智私募案，將以每股21.61元，認購揚智私募普通股2.315萬張，總金額約5億元，取得16.51%股權，成為揚智單一最大股東，並將進入揚智董事會，攜手搶攻AI應用商機。
揚智昨日股價高開走高，終場強攻漲停價26.95元收市，上漲2.45元，以昨日收盤價計算，本次私募折價近二成。大宇資昨天股價漲0.5元、收51.9元。
揚智以PC晶片組起家，與威盛、矽統等同業分食南北橋晶片組市場，惟隨著英特爾、超微等CPU大廠將南北橋晶片整合至CPU，重擊揚智、威盛、矽統等廠商，揚智因而轉型，現在主攻機上盒（STB）晶片。大宇資參與揚智私募，首度跨足IC設計產業，兩家公司異業結盟，備受市場關注。
大宇資指出，參與揚智私募後，將整合雙方資源，攜手開創AI科技發展新局，並規劃今年揚智股東會改選董事時取得一定數量席次。
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