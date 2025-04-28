華研處分160張網易雲音樂股票 獲利122萬元
華研（8446）28日公告，累積處分網易雲音樂（9899.HK）證券，交易數量160,000股交易總金額約1.12億元，平均每股單位價格702.14元，處分利益約122萬元，處分目的為實現獲利，充實營運資金。
華研指出，由於股價回升至成本以上，因此適時處分，未來若股票表現不錯，仍會陸續考量處分，實現獲利。
華研去年稅後純益6.05億元，年增39%，每股稅後純益（EPS）11.44元，年增39%，EPS創下歷史新高。董事會決議，擬配發每股現金股利8元。
華研指出，去年演藝活動熱度不斷，包括林宥嘉、動力火車除持續在中國大陸各大城市進行巡演，更赴新加坡、馬來西亞、日本東京及大阪等地開唱，吸引數十萬粉絲共襄盛舉，2024全年度共舉辦超過40場大型巡迴演唱會，帶動演藝經紀營收。
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