達亞配息0.3元 股票1.5元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

興櫃醫材廠達亞（6762）昨（28）日舉行股東會，達亞表示，先前量產產品重新認證工作陸續完成，包括心臟瓣膜修補微創手術器材、治療攝護腺肥大的泌尿科手術器材等，已開始進入量產階段。

其次，手術機器人平台模組今年將有驗證階段的生產需求。新產品方面，胰島素注射器材及婦產科手術器材預期會是今年最大成長動能，預計上半年將會陸續進入量產階段，對今年全年營運展望樂觀。

達亞股東會通過去年財報，營收5.8億元，年增14.3%，稅後純益5,718.9萬元，年減33.3%，每股純益1.87元。同時通過去年盈餘分配，每股配發現金0.3元、股票1.5元。達亞並進行董事改選，與上一屆當選人相同。

達亞表示，目前手術機器人平台各模組機種已陸續完成認證工作，預期今年度客戶端陸續完成試驗與驗證後，明年會開始會於臨床上應用。

微創手術 機器人 股東會

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