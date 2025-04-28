杏一展店 鎖定醫院商場

杏一（4175）總經理蔡德忠昨（28）日表示，今年全年展店目標設定為5%至10%，優於去年持平的表現。同時，在醫院與商場將拓展新據點。

杏一昨日舉辦法說會，蔡德忠表示，今年將重新啟動展店動能，目前兩岸合計已有325家門市、27座商場據點，其中台灣計有226家醫院型店、87家社區型店，與23家商場。

蔡德忠表示，去年上半年展店效益不如預期，主要是因缺工與少子化問題導致現場人力銜接不易，銷售與服務表現受限，因此下半年急踩剎車、縮減展店步伐，同時強化內部人才訓練。

台灣醫藥零售市場近年新增藥局與醫藥門市數量不少，但受限於人力短缺，整併趨勢預期仍將持續，特別是目前連鎖化比重偏低，市場整合空間大。他認為，併購不僅有助於壯大規模，亦能提升產業整體競爭力，對於潛在機會持正面看法。