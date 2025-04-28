中光電第1季EPS 0.05元 達運-0.03元

背光模組廠中光電（5371）昨（28）日公布首季財報，本業驚見虧損逾2.17億元；毛利率降至17.53%，季減1.48個百分點，也比去年同期下滑0.08個百分點；稅後純益1,921.2萬元，較去第4季大減90%，也比去年同期大幅衰退86.6%，每股純益0.05元，單季獲利下探近20季低點。中光電昨天股價漲1.3元，收64元。

達運（6120）昨（28）日公布首季財報，單季毛利率4.27%，季減2.33個百分點，年增1.52個百分點；稅後淨損2,264.7萬元，較去年第4季由盈轉虧，但較去年同期虧損收斂，每股淨損0.03元。

達運去年每股純益0.28元，董事會昨天通過去年度盈餘每股擬配發0.25元現金股利，同時，為調整資本結構，決議擬辦理現金減資退還股東股款，將減資6億6,555萬5,120元，現金減資比率為10%，每股退還股東1元，減資後股本降至59億8,999萬6,020元。達運昨天股價小漲0.2元，成交量848張，收10.6元。