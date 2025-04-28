杏一法說會／今年重啟展店 店數拚5~10%成長

杏一（4175）總經理蔡德忠28日表示，台灣醫藥零售市場近年新增藥局與醫藥門市數量不少，但受限於人力短缺，整併趨勢預期仍將持續，特別是目前連鎖化比重偏低，市場整合空間大。他認為，併購不僅有助於壯大規模，亦能提升產業整體競爭力，對於潛在機會持正面看法。

杏一今日舉辦法說會，蔡德忠表示，今年將重新啟動展店動能，目前兩岸合計已有325家門市、27座商場據點，其中台灣計有226家醫院型店、87家社區型店，與23家商場。去年上半年展店效益不如預期，主要是因缺工與少子化問題導致現場人力銜接不易，銷售與服務表現受限，因此下半年急踩剎車、縮減展店步伐，同時強化內部人才訓練。今年全年展店目標設定為5%至10%，優於去年持平的表現。同時，在醫院與商場將拓展新據點。

杏一表示，近年持續推動醫療零售產業的OMO（線上線下整合）模式，實現線上與線下資源互導，快速滿足消費者需求。透過「杏一樂活」、「杏一官網」、「杏一線上Go App」及全台實體通路，深耕會員經營，聚焦高貢獻會員，建立從醫院到住家、從年輕族群到高齡人口的長期信任與互惠關係。

在數位服務方面，杏一強化大數據應用，依據顧客活躍程度與消費行為量身打造行銷活動，以多元管道進行分眾推廣，提升精準行銷成效。另推出創新數位服務，包括「寄庫分批取」及「杏福快送」，分別針對跨店領取與當日指定地點配送需求，提升送禮、自用與照護家人的便利性。