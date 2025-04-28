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網通3C需求續強...工控谷底翻 長科本季營收估季增4.5%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華暨長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片
長華暨長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片

長科*（6548）今（28） 日舉行 2025 年第 1 季法人說明會，公布當季營運自結數，單季合併營收為台幣31.8億元，優於先前法說會目標；毛利率為22.1％，營益率為12.9％，符合預期；歸屬母公司稅後純益為4.17億元，每股純益0.45元，相當於賺進1.125個資本額。

長科表示，第1季毛利率提升主因網通、3C產品需求回溫，帶動大陸及高雄等地導線架產能利用率提升，推升毛利率自去年第4季的18.9%提升至22.1%。預估本季網通、3C產品需求續強，工控產品觸底回升，僅車用產品復甦仍有待觀察，長科預估單季合併營收介於32.3億元到34.3億元區間，季增約4.5%，比去年同期成長二位數幅度。

與上季相較，長科第1季合併營收成長0.3％，主因為客戶建立庫存而提前備貨，拉貨力道優預期，使首季表現淡季不淡。惟受到原物料成本上升影響，致單季營業毛利和營業利益分別較上季減少6％及5％；毛利率和營益率較上季分別下滑1.5和0.7個百分點，達到 22.1％和 12.9％。業外方面，因美元升值幅度較上季減緩，帳上單季匯兌利益不及上季，歸屬業主之稅後淨利比上季減少21％，實績為4.17 億元。以每股面額 0.4 元之股數計算，長科每股純益0.45 元。

以製程區分，長科第 1 季蝕刻製程佔營收比重為 53％，沖壓佔比為 47％。蝕刻製程比重自2024 年以來每季均介於50％到 55％之間，故第1 季表現尚屬穩健；與去年同期比較，第 1 季蝕刻製程營收成長幅度明顯大於沖壓製程。依產品組合來看，第1 季IC 導線架佔營收比重 30％、QFN 28％、Discrete 18％、QFP 14％及EMC LED 10％。以應用別而言，長科第 1 季3C 佔營收比重為 49％，高於上季47％；車用和工控 合計兩者比重為 48％，這是自2022 年以來車用和工控兩者占比首度跌落 50％以下，反映出車用和工控市場首季需求相對疲弱的情況。

觀察第2季市況，工控需求應可落底升溫，而車用需求何時明顯復甦有待觀察。

毛利率 營收

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