寶雅財報／首季EPS 7.48元 創單季歷史新高
寶雅（5904）28日公告第1季財報，首季營收為62.96億元，季增4.9%，年增7.2%，毛利率44.45%，較去年同期提升0.2個百分點，稅後純益7.85億元，年增11.8%，單季每股純益為7.48元，創單季歷史新高。
寶雅表示，將持續展店，並藉由新美妝新居家店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
寶雅持續深化自有品牌布局，近期再推出多款新品。旗下「POYA COZY」系列新增安全褲品項，切入日常穿搭需求市場。另外，因應台灣潮濕氣候，寶雅亦擴展居家用品線，「POYA HOMEY」推出吊掛式除濕袋，並提供多款香氛選擇，鎖定居家除濕與空間香氛雙重需求。飲品部分，「POYA CHILL」奶茶系列涵蓋港式、英式、厚奶、抹茶拿鐵等十多款口味，主打隨時隨地輕鬆享用，強化即飲市場布局。
寶雅表示，自有品牌商品一貫延續「高品質、親民價格」定位，藉由商品線延伸，進一步強化消費者日常生活場景的滲透率，從穿搭、飲品到居家環境管理，目標成為消費者生活商品的首選品牌。
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