寶雅財報／首季EPS 7.48元 單季獲利創新高

寶雅（5904）28日公布2025年第1季財報，稅後純益為7.8億元，年增11.6%，單季獲利創歷史新高，EPS為7.48元。

寶雅表示，將持續展店，並藉由新美妝新居家店型，提高台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

本季寶雅自有品牌又推出了多款新品，POYA COZY安全褲推出經典黑白兩色，彈性舒適的面料，貼身又不緊繃，是日常穿搭不可或缺的小幫手。

台灣的潮濕天氣讓除濕成為生活必備，POYA HOMEY吊掛式除濕袋一次兩入，多款香氛任選，是維護居家舒適的簡單有效解方。

從港式、英式到厚奶、抹茶拿鐵，POYA CHILL奶茶系列涵蓋多達十多款經典口味，隨時隨地輕鬆擁抱療癒好心情。

寶雅自有品牌商品秉持一貫高品質、親民價格的理念，讓消費者無需取捨就能享受生活品味。不論是晨起穿搭、午後茶飲、或是夜晚沐浴的放鬆時刻，寶雅都希望成為陪伴「生活每一刻」的最佳選擇。