快訊

新北雙屍命案！日籍男、前妻陳屍租屋處 遺體腐爛房東嚇壞

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

寶雅財報／首季EPS 7.48元 單季獲利創新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

寶雅（5904）28日公布2025年第1季財報，稅後純益為7.8億元，年增11.6%，單季獲利創歷史新高，EPS為7.48元。

寶雅表示，將持續展店，並藉由新美妝新居家店型，提高台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

本季寶雅自有品牌又推出了多款新品，POYA COZY安全褲推出經典黑白兩色，彈性舒適的面料，貼身又不緊繃，是日常穿搭不可或缺的小幫手。

台灣的潮濕天氣讓除濕成為生活必備，POYA HOMEY吊掛式除濕袋一次兩入，多款香氛任選，是維護居家舒適的簡單有效解方。

從港式、英式到厚奶、抹茶拿鐵，POYA CHILL奶茶系列涵蓋多達十多款經典口味，隨時隨地輕鬆擁抱療癒好心情。

寶雅自有品牌商品秉持一貫高品質、親民價格的理念，讓消費者無需取捨就能享受生活品味。不論是晨起穿搭、午後茶飲、或是夜晚沐浴的放鬆時刻，寶雅都希望成為陪伴「生活每一刻」的最佳選擇。

寶雅 布局 消費

延伸閱讀

證交所董事長林修銘：今年證交所EPS可望逾8元

生技新兵報到 永鴻股價飆三成、蜜月行情火熱

期貨商論壇／欣銓期 利多加持

溢泰實業2024年EPS 8.12元

相關新聞

岳豐5月14日假櫃買中心自辦法說會

為提升上櫃公司財務業務資訊透明度，並建立上櫃公司與投資人的資訊交流管道，櫃買中心除配合上櫃公司每季財務報告公告時，舉辦一...

仲恩幹細胞新藥 傳捷報

仲恩生醫（7729）表示，該公司在全球孤兒藥大會上，首次公開幹細胞新藥Stemchymal台日兩地臨床二期試驗結果，數據...

櫃買三新兵 本周報到

本周櫃買家族將添多檔新兵，築間（7723）預計30日上櫃掛牌，捷博將在30日登錄興櫃；ETF方面有FT投資級債20+ E...

捷博拚展店 營收喊衝

汽車維修廠商捷博（7831）預計本周三（30日）登錄興櫃，參考價43元。捷博董事長彭仕邦表示，截至今年第1季，捷博全台已...

創櫃板新股 券商可投資

櫃買中心（Taipei Exchange）扶植中小企業加速成長，總經理陳麗卿指出，主管機關近期開放證券商得取得創櫃板公司...

榮剛擴大接單 加速出貨

看好美國鋼鐵價格短期內可能持續上漲趨勢，特殊鋼大廠榮剛（5009）積極擴大接單及加速出貨，穩健應對國際挑戰，持續強化營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。