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岳豐將於5月14日自辦法人說明會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為提升上櫃公司財務業務資訊透明度，並建立上櫃公司與投資人的資訊交流管道，櫃買中心除配合上櫃公司每季財務報告公告時，舉辦一系列櫃買市場業績發表會外，並積極推動上櫃公司自辦或受邀參加法人說明會，使投資人更加了解公司的營運現況與企業價值。

岳豐（6220）產業類別為電子零組件業，將於5月14日下午3:30在櫃買中心11樓多媒體資訊區自辦法人說明會。投資人若無法親自參與，請至櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），若未能即時參與活動，會後亦可至櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\關於櫃買\櫃買影音\公司自辦法人說明會」）觀看影音檔。

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