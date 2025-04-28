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仲恩幹細胞新藥 傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

仲恩生醫（7729）表示，該公司在全球孤兒藥大會上，首次公開幹細胞新藥Stemchymal台日兩地臨床二期試驗結果，數據證實，Stemchymal治療脊髓小腦性共濟失調（小腦萎縮症，SCA）新藥，在不同量表計算基礎下，皆明確展現具有疾病緩解作用，有望為小腦萎縮症病友帶來治療新契機。

全球孤兒藥大會（WODC）近日於美國波士頓舉行，仲恩生醫做為全球再生醫療神經退化性藥物開發領先者，受邀參與本次會議，並由有30年以上醫療監管事務、臨床開發和FDA主管經驗的臨床及科學顧問康特醫師於會中首度公開揭露Stemchymal臨床二期結果。

經過一年追蹤，治療組疾病進程獲得穩定控制，SARA評分的上升明顯延緩，與臨床一期結果一致，部份患者甚至看到超過1分的改善。

波士頓 美國 醫師

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