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仲恩幹細胞新藥 傳捷報
仲恩生醫（7729）表示，該公司在全球孤兒藥大會上，首次公開幹細胞新藥Stemchymal台日兩地臨床二期試驗結果，數據證實，Stemchymal治療脊髓小腦性共濟失調（小腦萎縮症，SCA）新藥，在不同量表計算基礎下，皆明確展現具有疾病緩解作用，有望為小腦萎縮症病友帶來治療新契機。
全球孤兒藥大會（WODC）近日於美國波士頓舉行，仲恩生醫做為全球再生醫療神經退化性藥物開發領先者，受邀參與本次會議，並由有30年以上醫療監管事務、臨床開發和FDA主管經驗的臨床及科學顧問康特醫師於會中首度公開揭露Stemchymal臨床二期結果。
經過一年追蹤，治療組疾病進程獲得穩定控制，SARA評分的上升明顯延緩，與臨床一期結果一致，部份患者甚至看到超過1分的改善。
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