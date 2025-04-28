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櫃買三新兵 本周報到
本周櫃買家族將添多檔新兵，築間（7723）預計30日上櫃掛牌，捷博將在30日登錄興櫃；ETF方面有FT投資級債20+ ETF將在今（28）日上櫃掛牌。
築間預計30日上櫃掛牌，櫃買中心當日將於所在辦公大樓舉辦上櫃掛牌典禮」。築間主要以自有品牌經營連鎖餐飲門店，2023年度合併營收為57.62億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為3.55億元，每股稅後純益（EPS）為8.6元。2024年度合併營收為57.83億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.85億元，EPS為4.05元。
FT投資級債20+ ETF（00982B）將在28日上櫃掛牌交易，該檔債券ETF是由富蘭克林華美投信發行「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」，該債券ETF依規定停徵證券交易稅。
捷博將於30日登錄興櫃，專注於汽車售後服務市場，業務涵蓋KeePer Pro Shop汽車美容鍍膜、米其林馳加輪胎銷售與保修，以及捷博全方位鈑噴中心。輔導推薦證券商為台新綜合、永豐金證券，興櫃認購價為43元。
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