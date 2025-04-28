捷博拚展店 營收喊衝

汽車維修廠商捷博（7831）預計本周三（30日）登錄興櫃，參考價43元。捷博董事長彭仕邦表示，截至今年第1季，捷博全台已開出18家營業據點，全年預計再展十家直營與合作門市，朝2029年達成200家據點之目標邁進。在通路持續擴大下，今年營收有望倍增，獲利也可望穩健成長。

捷博主要業務包括「汽車美容與鍍膜」、「輪胎快保」、「鈑噴維修」，分別經營日本技術授權的KeePer Pro Shop、法系輪胎品牌Michelin馳加及自營Jesper捷博鈑噴中心；並透過「制定產業標準」、「制定消費者標準」、「制定從業人員標準」，建構完整售後服務生態鏈。

彭仕邦表示，公司主要競爭優勢在鮮明的品牌定位、無可取代的消費體驗、生活化的會員累積方式。隨著電動車日益普及，汽車售後市場版圖也將隨之改變，消費者對於汽車售後服務的需求更高，「汽車美容與鍍膜」、「輪胎快保」、「鈑噴維修」三大業務比重已超越整體汽車售後市場50%，預估2025年上述三項服務全台市場規模加總將近1,385億元。 汽車美容與鍍膜方面，捷博導入來自日本KeePer技研的職人鍍膜技術，提供日式精緻純水手工洗車與鍍膜服務。2024年捷博旗下KeePer汽車美容門市每月平均來車數超過2,262台，每輛車平均消費金額3,451元，大幅優於交通部統計的小客車平均每月清潔費697元；鍍膜均單價可達19,502元，更為洗車平均單價的15倍。

彭仕邦表示，台灣汽車保有量已逾868萬輛，但平均車齡高達11年以上，維修與保養等汽車後市場持續成長中。過去車主習慣原廠保養，但電動車與中古車市場興起後，消費者對第三方售後服務接受度明顯提高，捷博看準這波轉型契機，持續導入品牌、技術、數位化流程，拚打造連鎖服務體系。