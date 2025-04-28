創櫃板新股 券商可投資

櫃買中心（Taipei Exchange）扶植中小企業加速成長，總經理陳麗卿指出，主管機關近期開放證券商得取得創櫃板公司登板期間發行的新股，並可充抵該公司未來申請登錄興櫃時輔導推薦證券商應認購額度，創櫃板公司可獲得更多元投資來源及專業輔導，為邁向資本市場鋪路。

櫃買中心持續扶植中小企業成長，早已獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，今年度更以專為扶植中小微創新企業而升級「創櫃板Plus」，培育台灣新創及創新產業加入櫃買家族，並挖掘更多隱形冠軍企業進入資本市場。

櫃買中心近日特與商總、安侯建業會計師事務所三單位，聯手邀請歷屆金舶獎獲獎企業共計16家參與「創櫃板Plus分享會」，會中針對創櫃板plus制度、登錄流程與輔導資源進行深入說明。櫃買中心總經理陳麗卿以主管機關近期發布開放證券商得取得創櫃板公司登板期間發行的新股，並可充抵該公司未來申請登錄興櫃時輔導推薦證券商應認購額度的新方案，強調創櫃板公司將可獲得資金挹注。

商總理事長許舒博表示，金舶獎自2019年創辦以來，始終以發掘台灣優質中小企業品牌為目標，透過聯誼會平台持續推動品牌交流、學習與產業鏈結，本次透過櫃買中心、安侯建業與商總共同搭起橋梁，期望協助更多金舶獎企業深入了解創櫃板Plus新制，藉以協助企業成長及陪伴企業邁向國際、迎接資本市場挑戰。品牌金舶獎聯誼會薛煒立會長表示，透過本次交流活動，將有助金舶獎歷屆獲獎企業能對進入資本市場能有更進一步了解。

安侯建業會計師事務所執行長施威銘率創新與新創服務團隊參與，安侯建業多年來深耕新創產業，整合全球性資源，提供即時產業趨勢洞察鏈結各方資源，協助企業成長，會中分享協助企業順利登錄創櫃板的輔導經驗，並以「優質企業邁向資本市場的規劃」及「運營、合規到管理—資訊與系統布建思維」為主題進行專題演講。

櫃買中心表示，透過本次與金舶獎獲獎企業高階主管面對面雙向溝通，與會企業皆對創櫃板輔導資源展現高度興趣，預期未來透過「創櫃交流會」系列活動，將有更多創新企業申請加入創櫃板。