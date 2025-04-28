榮剛擴大接單 加速出貨

看好美國鋼鐵價格短期內可能持續上漲趨勢，特殊鋼大廠榮剛（5009）積極擴大接單及加速出貨，穩健應對國際挑戰，持續強化營運動能，有助獲利穩定成長。

榮剛董事長王炯棻表示，全球關注美國關稅政策，展望後市隨著國際貿易緊張情勢升溫，美國延後三個月實施對等關稅措施，但特殊鋼仍依據232條款徵收25%稅率，未重複適用課徵32%對等關稅。

王炯棻指出，隨著美國關稅一體化政策取消豁免，競爭條件趨於一致，有助於遏止特定國家低價傾銷與原產地規避行為，對榮剛營運反而有正向助益。

目前在航太產業方面，榮剛看好長期飛機需求具高度韌性，對未來營運維持審慎樂觀。同時，美國鋼鐵價格短期內可能呈現上漲趨勢，對此業務部門正積極擴大接單及加速出貨，穩健應對國際挑戰，持續強化營運動能與成長穩定性。

榮剛表示，為擴大營運動能，新建50公噸爐的生產線已經試車投產，試車階段的物料成本較高，短期或許對毛利率造成壓力，導致整體毛利率較去年同期略為下降。但隨著試車狀況順利、生產效率逐步提升，且高毛利產品比重現已恢復正常，預期第2季毛利率有望穩健回升。

此外，隨著全球能源轉型進程加速，市場對傳統能源高效運作的需求回溫，榮剛看好相關需求成長，由於歐洲提高軍備預算，帶動新一輪軍工產業需求，未來軍工市場長期發展潛力向好。

榮剛指出，烏俄戰爭接近停戰，烏克蘭戰後重建計劃將聚焦於房地產、運輸、能源及工業領域，預期相關建築與基礎設施投資將直接帶動鋼鐵需求，鋼鐵產業景氣有望觸底回升，帶動市場逐步回暖，後續持續關注全球市場變化，靈活應對產業趨勢。