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正德新船助陣 戰力升級

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

正德（2641）昨（25）日表示，接獲中國大陸造船廠交付一艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船「MFM JAZZ」，並由租家10年期租約，可為獲利表現加持。

正德表示，去年4月向大陸船廠簽訂四艘6.35萬噸輕便極限型高規格節能減碳散裝新船，依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年開始交付，此批交易案的首艘船舶「Wealth Athena」剛於1月底完成交船手續，並由租家起租營運。

而今日交付為第二艘，至於後續兩艘新船也與航商談妥10年期長約，預計今年第3季底前全數交付完畢，確保營運保持穩定。

截至目前為止，正德船隊達到21艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

據了解，正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，今年3月合併營收1.85億元，月增17%，年增40%，第1季合併營收5.05億元，季增13.7%，年增30%。

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