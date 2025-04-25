大學光拓展差異化市場

大學光（3218）發布年報，董事長歐淑芳在致股東報告書中表示，屈光矯正市場快速成長，民眾接受度越來越高，2025年將透過新技術設備全線鋪開，作為市場差異化的策略。同時將持續強化近視防控產品與樂齡服務套裝、葉黃素眼保健商品以及個人化產品服務，全面推動營收與利潤的穩步增長。

大學光近年營收、獲利持續創下歷史新高，去年營收42.28億元，年增3.6%，稅後純益10.64億元，年增1.9%。每股純益12.57元。大學光去年底新開桃園藝文店，目前計有29間大學眼科合作診所與32間大學眼鏡直營門市，未來將朝向門市翻新與設備升級，以提升服務品質與客流。