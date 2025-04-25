頎邦第1季 EPS 0.9元 近二年低點

驅動IC封測廠頎邦（6147）昨（25）日公告今年第1季獲利為6.68億元，季減27.86%、年減45.6%，每股純益0.9元，下探到近八個季度以來低點。

針對當前市況，驅動IC業者指出，近期筆電品牌急單陸續湧進，首季只是調高備貨量，現在則要在90天寬限期內大量備貨，因此筆電、手機用驅動IC拉貨將會比上季更猛烈，研判第3季需求將提前在第2季完成。

業界進一步分析，上游驅動IC設計業者湧入急單，頎邦等下游封測業者同步受惠，急單支撐產能利用率。觀察頎邦近期業績同步回溫，3月合併營收18.3億元，站上近五個月來高點，月增9.16%，年增19.5%；首季合併營收51.4億元，年成長20%，是近三年同期最佳。

細看籌碼面，外資連續買超七天，累計張數5,213張，國內自營則賣超三天，累計張數66張，投信則是連續賣超十天，累計張數2,944張。