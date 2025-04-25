優群第1季 EPS 2.96元 實施庫藏

連接器廠優群（3217）昨（25）日公布第1季稅後純益2.66億元，創同期新高，季減3.2%，年增33.5%，第1季每股稅後純益（EPS）為2.96元，去年第4季EPS為3.07元，去年同期EPS為2.22元。

優群也公告實施庫藏股，預定買回期間為4月28日至6月27日，預定買回1,500張，買回區間價格為98元到216.46元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。以最高價216.46元計算，最大買回金額為3.24億元。

優群第1季受到Long DIMM產品占比提升，獲利創同期新高，記憶體大廠陸續傳出減產DDR4等舊款產品，筆電與伺服器等產品的DDR5滲透率持續提升，也有助獲利，去年DDR5滲透率超過四成，預期今年將達到七成。

美中關稅大戰，優群越南廠原定9月開出產能，但客戶要求加速進行非中國大陸產能的產出，越南廠預計6月試產，8到9月完成客戶認證後盡速量產。

展望2025年，優群總經理劉興義之前表示，預期今年營收成長幅度可望與去年相近，五大產品線中的Long-Dimm、Type-C及微型沖壓件，2025年均可望年增20%以上。

優群2024年產品營收比重，筆電應用的SO-Dimm占比34.2%、M.2為28.2%，Type-C為11.1%，Long-Dimm為9.7%，微型沖壓件8.9%、其他約7.9%。