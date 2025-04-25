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鑫聯大3月 EPS 0.43元
鑫聯大投控（3709）近期因股價達公布注意交易資訊標準，昨（25）日公布3月財務數字，歸屬母公司業主淨利4,400萬元、年增144.4%，單月每股純益（EPS）0.43元。
鑫聯大今年3月營收39.22億元、年增101.8%，稅前淨利5,800萬元、年增141.6%。
鑫聯大昨日開盤即漲停，終場收在47.75元，上漲4.3元，短線上已連續三天漲停，波段漲幅達32.82%。
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