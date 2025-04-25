溢泰財報／去年獲利11.86億元、年增91.6% 創新高

溢泰實業（7818）25日公告2024年財報，全年稅後純益11.86億元，年增91.6%，創新高，每股純益（EPS）為8.12元，該公司董事會並通過擬配發現金股利每股1.5元，以收盤價110.5元估算，現金殖利率近1.4%。

溢泰核心業務涵蓋淨水產品、金屬製品及工業水處理系統三大領域，並於台灣、美國、澳洲、中國與泰國設有生產據點。以去年營收結構來看，淨水事業群約佔57%，較2023年成長17%；金屬事業群約佔36%，較2023年成長22%；工業水處理事業群則約佔7%。

執行長林于鈞表示，去年公司在三大業務皆展現良好成果，推升整體營運表現顯著成長。以營收來看，全年達131.42億元，年增9.5%；營業毛利41.26億元，年增23.6%，毛利率31.4%。稅後純益達11.86億元，年增91.6%，EPS為8.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

展望2025年，溢泰指出，面對國際局勢的不確定性，公司已採取「多據點、多產品」的靈活製造策略，未來可依據客戶需求於台灣、中國及泰國生產淨水與金屬產品，以降低風險並提升供應應變能力。

此外，位於屏東、專責處理工業廢水的活性碳再生工廠也已接近完工，並同步進行相關體系認證，預計於今年內正式投產。

溢泰2025年第1季合併營收達31.92億元，年增11%。林于鈞強調，雖然全球經濟前景仍充滿變數，但憑藉多年製造經驗與市場彈性應對能力，公司有信心在變動中維持穩健成長，持續為營運注入動能。